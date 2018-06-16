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Блейдс: уверен, что смогу победить Волкова
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Блейдс: уверен, что смогу победить Волкова 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Боец смешанных единоборств Кёртис Блейдс, выступающий в тяжёлой весовой категории в UFC, уверен, что в случае поединка с Александром Волковым, ему будет по силам справиться с россиянином.
«Я считаю, что я заслужил титульный бой. Но в UFC можно ждать чего угодно. Если мне и Волкову решат устроить претендентский бой, то думаю, что я в нём выиграю. Волков похож на моих предыдущих соперников, только он выше их. Он ударник, но я прогрессирую в ударной работе от боя к бою. Что касается партера, то в этом компоненте он не сможет тягаться со мной. Потому уверен, что я выиграю такой поединок», — рассказал Блейдс в интервью, размещённом на YouTube-канале Fightful.
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