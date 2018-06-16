Кёртис Блейдс уверен, что побьёт Александра Волкова в претендентском поединке

Американский тяжеловес UFC Кёртис Блейдс (10-1) готов провести поединок против россиянина Александра Волкова (30-6) за статус первого претендента на чемпионский титул промоушена и не сомневается, что выйдет победителем из такого противостояния.

Напомним, ранее появилась инсайдерская информация, согласно которой Блейдс и Волков могут провести бой уже 15 сентября на турнире UFC в Москве. Однако, травма, полученная Кёртисом в крайнем поединке против Алистара Оверима (которого он остановил в 3-м раунде), не позволит американцу восстановиться и подготовиться в срок.

«Я считаю, что заслужил титульный бой и готов к нему, но от UFC можно ожидать чего угодно, — приводит слова Блейдса fightful.com. — Возможно, организуют бой против Волкова за звание главного претендента. Думаю, наш поединок будет повторением моих последних двух боёв, только соперник будет немного выше. Он ударник с хорошими коленями, но моя ударка становится лучше с каждым боем. Я смогу справиться с ним в стойке, но не думаю, что он сможет противостоять мне в партере. Поэтому победа будет за мной».

На данный момент титул чемпиона UFC в тяжёлом весе принадлежит Стипе Миочичу , который следующую защиту проведёт в июле на UFC 226 против Даниэля Кормье

Источник: Blood&Sweat

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