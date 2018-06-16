Ещё
Кёртис Блейдс уверен, что побьёт Александра Волкова в претендентском поединке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кёртис Блейдс уверен, что побьёт Александра Волкова в претендентском поединке 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Американский тяжеловес UFC Кёртис Блейдс (10-1) готов провести поединок против россиянина Александра Волкова (30-6) за статус первого претендента на чемпионский титул промоушена и не сомневается, что выйдет победителем из такого противостояния.
Напомним, ранее появилась инсайдерская информация, согласно которой Блейдс и Волков могут провести бой уже 15 сентября на турнире UFC в Москве. Однако, травма, полученная Кёртисом в крайнем поединке против Алистара Оверима (которого он остановил в 3-м раунде), не позволит американцу восстановиться и подготовиться в срок.
«Я считаю, что заслужил титульный бой и готов к нему, но от UFC можно ожидать чего угодно, — приводит слова Блейдса fightful.com. — Возможно, организуют бой против Волкова за звание главного претендента. Думаю, наш поединок будет повторением моих последних двух боёв, только соперник будет немного выше. Он ударник с хорошими коленями, но моя ударка становится лучше с каждым боем. Я смогу справиться с ним в стойке, но не думаю, что он сможет противостоять мне в партере. Поэтому победа будет за мной».
На данный момент титул чемпиона UFC в тяжёлом весе принадлежит Стипе Миочичу, который следующую защиту проведёт в июле на UFC 226 против Даниэля Кормье.
Источник: Blood&Sweat
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Александр Волков против Кёртиса Блейдса на турнире UFC в Москве? Только один может победить Блейдса, и это не Волков — мнение Хабиба Флойд Мэйуэзер строит самое высокое здание Нью-Йорка и не думает о спорте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе56
На ЧМ в России произошло историческое событие2
Иностранные болельщики отправятся в Крым177
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ14
Климкину «дали сдачи» за призыв испортить ЧМ в России101
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль
ЧМ по футболу 2018
06:39
Исландские болельщики готовятся к игре с Аргентиной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:00
Иностранные болельщики отправятся в Крым
ЧМ по футболу 2018
05:39
Климкину «дали сдачи» за призыв испортить ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
00:31
Футболист «Арсенала» спас утят
Футбол
05:23
Российской сборной вынесли вердикт на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:02
Кому Робби Уильямс показал «фак» на открытии ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:14
Шахрин изменил слова своей песни «Аргентина — Ямайка 5:0»
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение