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Дэна Уайт и Мэтт Серра стали участниками боя в реслинге
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Дэна Уайт и Мэтт Серра стали участниками боя в реслинге 

Чемпионат.com 3 часа назад
Президент UFC Дэна Уайт и экс-чемпион организации в среднем весе Мэтт Серра оказались участниками реслингового боя во время шоу Beale Street Brawl в Мемфисе. Уайт и Серра решили помочь Деррику Кингу одержать победу с помощью легенды WWE Джерри Лоулера. Уайт и Серра в Мемфисе снимали очередной эпизод для своего реалити-шоу «Looking For a Fight», в котором они разыскивают будущих звёзд смешанных единоборств по Америке.
Стоит отметить, что за последние годы уже несколько звёзд UFC отметились в реслинге — Брок Леснар, Ронда Роузи и другие бойцы.
Посмотреть видеозапись можно на YouTube-канале MMA Craz.
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