Дэна Уайт и Мэтт Серра стали участниками боя в реслинге

Президент UFC Дэна Уайт и экс-чемпион организации в среднем весе Мэтт Серра оказались участниками реслингового боя во время шоу Beale Street Brawl в Мемфисе. Уайт и Серра решили помочь Деррику Кингу одержать победу с помощью легенды WWE Джерри Лоулера. Уайт и Серра в Мемфисе снимали очередной эпизод для своего реалити-шоу «Looking For a Fight», в котором они разыскивают будущих звёзд смешанных единоборств по Америке.

Стоит отметить, что за последние годы уже несколько звёзд UFC отметились в реслинге — Брок Леснар , Ронда Роузи и другие бойцы.

Посмотреть видеозапись можно на YouTube-канале MMA Craz.