Ещё
Дебют россиянина в UFC завершился избиением японца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дебют россиянина в UFC завершился избиением японца и прыжком через себя 

Lenta.ru 2 часа назад
Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян успешно дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), отправив в нокаут японского спортсмена Теруто Ишихару. Видео размещено в официальном Twitter-аккаунте UFC.
Ян провел свой первый бой под эгидой промоушена на UFC Fight Night в Сингапуре. В конце первого раунда российский боец провел несколько ударов по лицу соперника. После очередного попадания Ишихара не удержался на ногах, после чего Ян начал добивать соперника. Рефери был вынужден остановить бой, присудив победу 25-летнему россиянину. Ян отпраздновал победу акробатическим прыжком.
Ян известен своими выступлениями в российском промоушене Absolute Championship Berkut. После победы над Ишихарой в активе россиянина девять побед при одном поражении.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии13  Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы эмоционально высказались о ЧМ114
Запад в растерянности: «даже пожаловаться не на что»
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Болельщики недовольны Россией
Футболист потерял сознание на тренировке на ЧМ1
Видео
00:44
Дебют россиянина в UFC завершился избиением японца
MMA
01:04
Загорелся самолет с перуанскими болельщиками
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Британцы эмоционально высказались о ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
На российскую сборную нарисовали карикатуру
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:16
Запад в растерянности: «даже пожаловаться не на что»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:41
«Роскосмос» посмеялся над ударом Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение