Валентина Шевченко приняла вызов Никко Монтаньо, бой может пройти 8 сентября 

Боец UFC Валентина Шевченко приняла вызов чемпионки организации в наилегчайшем весе Никко Монтаньо, который та бросила ей несколько дней назад. Бой может состояться в Лас-Вегасе на турнире UFC 228 8 сентября. «Привет, Никко! Наконец-то. Сперва подпиши контракт. Стоит помнить, что однажды ты уже изменила свлим словам. Не поверю, пока не увижу от тебя документов. Увидимся в октагоне 8 сентября на турнире UFC 228», — написала в своём «твиттере» Валентина Шевченко.
Посмотреть фото можно на странице Валентины Шевченко в «твиттере».