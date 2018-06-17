Первый катмен в истории UFC ушел из жизни в возрасте 86 лет

Легендарный катмэн UFC и бокса Леон Таббс ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщает MMAFighting. Он был единственным катменом во время турнира UFC 1, после чего отработал в организации 19 летю Таббс ушел на пенсию в возрасте 80 лет в 2012 году.

Помимо работы в UFC Таббс был катменом боксера Бернарда Хопкинса . Таббс сам был мастером единоборств и занимался ими с 13 лет. В 2013 году Таббс был удостоен награды MMA Awards Fighters Only World за выдающийся вклад в ММА.

Катмен — специалист, который борется с рассечениями и гематомами прямо во время поединка.