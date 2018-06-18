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Алексей Олейник: «Шансы победить Емельяненко у меня есть, но я не хотел бы драться с ним»
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Алексей Олейник: «Шансы победить Емельяненко у меня есть, но я не хотел бы драться с ним» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Россиянин Алексей Олейник признался, что не хотел бы провести еще один бой с россиянином Федором Емельяненко. Тем не менее, он считает, что сейчас бы результат поединка был бы другим.
— Я не хотел бы драться против Федора Емельяненко, но шансы его выиграть у меня есть, — цитирует Tofight.ru Олейника. — В нашем первом бою мой вес был 83 килограмма, а сейчас я вешу около 106-110 килограмм, не меньше чем у Федора, поэтому, мне кажется, что поединок бы сложился по-другому. Но зачем мне драться с россиянином? Я дерусь в UFC, чувствую себя комфортно.
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