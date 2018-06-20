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Монсон захотел революцию в США
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Монсон считает, что США нужна революция 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что США в настоящий момент необходима революция.
Монсон получил российский паспорт в День России — 12 июня. Спортсмен принес присягу российскому законодательству.
"Мое мнение: Америке сейчас нужна революция. США сейчас перестают быть той страной, которой были раньше, когда главным преимуществом страны была интеграция и единство множества культур. Сейчас я вижу все это в России, где перемешано так много культур, но все люди едины, все россияне", — сказал Монсон журналистам.
"В наши дни активно продвигается такое понятие, как американская исключительность, но я не понимаю, какое право имеет говорить всему остальному миру, как жить, страна, основанная на крови миллиона коренных жителей, на рабстве чернокожих людей. Главное, что не укладывается в голове — это обвинения со стороны США России во вторжении в другие страны. Как об этом может говорить Америка, у которой есть военные базы более чем в 100 странах мира?" — отметил Монсон.
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