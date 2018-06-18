Заур Курбанов рассказал о некоторых деталях книги о Хабибе Нурмагомедове (видео)

Заур Курбанов рассказал о некоторых деталях книги о Хабибе Нурмагомедове (видео) Автор не вышедшей пока в свет книги «Khabib Time» о Хабибе Нурмагомедове — Заур Курбанов рассказал о некоторых деталях ее содержания.

«Хабиба в основном знают, как бойца, но мало кто знает другого Хабиба — еще ребенка, сына, друга. Это был период, когда Хабиб никому не был абсолютно известен. Он был просто одним из сотен тысяч ребятишек в нашей стране. В книге я уделил очень много внимания его детству, жизни в селе, в Махачкале, первым тренировкам, разборкам и дракам, его учебе. Это то, о чем мир еще не знает», — рассказал Курбанов.

По словам автора, перед тем как написать книгу о Нурмагомедове, он перечитал почти два десятка биографий и автобиографий великих спортсменов.

«Делал я это для того, чтобы понять язык изложения и отметить узлы в сюжетных линиях. Именно поэтому в биографии «Khabibtime» много материала из детства. Детство— это то, откуда мы родом. Наш ментальный фундамент закладывается там», — пояснил он.

Автор пока не сообщил, когда стоит ожидать релиза книги.

Фото: new.sporter.md