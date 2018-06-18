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Заур Курбанов рассказал о некоторых деталях книги о Хабибе Нурмагомедове (видео)
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Заур Курбанов рассказал о некоторых деталях книги о Хабибе Нурмагомедове (видео) 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Заур Курбанов рассказал о некоторых деталях книги о Хабибе Нурмагомедове (видео) Автор не вышедшей пока в свет книги «Khabib Time» о Хабибе Нурмагомедове — Заур Курбанов рассказал о некоторых деталях ее содержания.
«Хабиба в основном знают, как бойца, но мало кто знает другого Хабиба — еще ребенка, сына, друга. Это был период, когда Хабиб никому не был абсолютно известен. Он был просто одним из сотен тысяч ребятишек в нашей стране. В книге я уделил очень много внимания его детству, жизни в селе, в Махачкале, первым тренировкам, разборкам и дракам, его учебе. Это то, о чем мир еще не знает», — рассказал Курбанов.
По словам автора, перед тем как написать книгу о Нурмагомедове, он перечитал почти два десятка биографий и автобиографий великих спортсменов.
«Делал я это для того, чтобы понять язык изложения и отметить узлы в сюжетных линиях. Именно поэтому в биографии «Khabibtime» много материала из детства. Детство— это то, откуда мы родом. Наш ментальный фундамент закладывается там», — пояснил он.
Автор пока не сообщил, когда стоит ожидать релиза книги.
Фото: new.sporter.md
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