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Валентина Шевченко приняла вызов чемпионки UFC Никко Монтаньо
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Валентина Шевченко приняла вызов чемпионки UFC Никко Монтаньо 

Vringe.com 6 часов назад
Фото: Vringe.com
Несколько дней назад действующая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Никко Монтаньо (4-2) изъявила желание сразиться с бывшей претенденткой на титул в легчайшем дивизионе Валентиной Шевченко (15-3). Монтаньо написала в Instagram: «Ну что, давайте устроим шоу! 8 сентября в Вегасе на UFC 228, Валентина! Теперь, когда я полностью восстановилась, я готова — это был всего лишь вопрос времени».
Сегодня Шевченко ответила в Twitter, опубликовав пост с такими словами: «Привет, Никко, наконец-то! Для начала, подпиши контракт на бой, потому что однажды ты уже изменила своему слову. Не поверю, пока не увижу от тебя бумаги. Увидимся в октагоне!»
Монтаньо стала первой чемпионкой в истории наилегчайшего женского дивизиона UFC, победив по очкам Роксанн Модаффери. После этого Никко не выступала, перенеся несколько операций.
После поражения в титульном реванше с Амандой Нуньеш, Шевченко спустилась на категорию ниже и в феврале этого года дебютировала там с победой над Присциллой Качоэйра.
Источник: FightTime
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