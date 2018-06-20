Ян: знаю, что на сегодняшний день могу драться с топовыми бойцами UFC

Российский боец Пётр Ян, который 23 июня в Сингапуре в своём первом поединке в UFC встретится с японцем Теруто Ишихарой, рассказал о предстоящем бое.

«Хочу в этом бою показать, что готов сражаться в UFC. Я — бывший чемпион ACB. Дрался с сильными ребятами и считаю, что могу конкурировать на мировом уровне. Я знаю, что на сегодняшний день могу драться с топовыми бойцами UFC и многим из них могу составить конкуренцию. Моя задача — прийти не просто для участия, а заявить о себе, своих навыках и характере, сибирском духе. Думаю, что Ишихара — серьёзный соперник. Он в любой момент может ударить. Но я не концентрируюсь на его сильных сторонах, я концентрируюсь на своих сильных сторонах. Я думаю, что он в ринге сможет делать только то, что я позволю ему. В «клетке» мы покажем, кто на что способен», — сказал Ян Tiger Muay Thai & MMA.