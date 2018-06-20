Российский боец вышел против американской легенды ММА

По сравнению с огромным, раскачанным и татуированным американцем наш боец выглядел довольно тускло. Но это обманчивое впечатление моментально развеялось, как только начался настоящий бой.

Оба бойца не торопятся перевести схватку в партер. Монсон в первые же пару минут пропустил левый джеб такой силы, что потерял капу.

Евегий Ерохин явно двигается быстрее и четче Джеффа Монсона. Ему даже не потребовалось продумывать какую-то серьезную тактику: еще пара попаданий и американец идет на последнюю уловку, стараясь затащить соперника в борьбу.

Исключительно за счет скорости Ерохин получает эту победу. Монсон славится умением вязкого боя в партере — двигайся Ерохин чуть помедленнее, и результат мог бы стать совсем другим.