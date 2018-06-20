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Российский боец вышел против американской легенды ММА
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Российский боец вышел против американской легенды ММА 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
По сравнению с огромным, раскачанным и татуированным американцем наш боец выглядел довольно тускло. Но это обманчивое впечатление моментально развеялось, как только начался настоящий бой.
Оба бойца не торопятся перевести схватку в партер. Монсон в первые же пару минут пропустил левый джеб такой силы, что потерял капу.
Евегий Ерохин явно двигается быстрее и четче Джеффа Монсона. Ему даже не потребовалось продумывать какую-то серьезную тактику: еще пара попаданий и американец идет на последнюю уловку, стараясь затащить соперника в борьбу.
Исключительно за счет скорости Ерохин получает эту победу. Монсон славится умением вязкого боя в партере — двигайся Ерохин чуть помедленнее, и результат мог бы стать совсем другим.
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