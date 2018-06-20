Ещё
Александр Емельяненко: «Хоть бы одна скотина извинилась за свои слова о сборной России»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Емельяненко: «Хоть бы одна скотина извинилась за свои слова о сборной России» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Боец ММА Александр Емельяненко поделился своим мнением о тех, кто критиковал сборную России.
— Что теперь делать хейтерам, которые критиковали сборную до начала турнира?
— Да хоть бы один извинился, хоть бы одна скотина. После всего, что они наговорили хоть кто-то бы признал свою ошибку. Но они спрячутся как всегда в своих аккаунтах. А нашей сборной тяжело, весь мир смотрит на тех, кто участвует в чемпионате мира. А эти хейтеры умудряются их критиковать даже во время домашнего турнира. Ну идите вы сыграйте, попробуйте на своей шкуре!, — сказал Емельяненко. (Илья АНДРЕЕВ)
В двух стартовых матчах на ЧМ-2018 сборная России обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля
Все о чемпионате мира по футболу-2018
Полная версия интервью — здесь.
Спорт-Экспресс: последние новости
Хабиб Нурмагомедов: "Собираюсь уничтожить Макгрегора" Алексей Олейник: "Шансы победить Емельяненко у меня есть, но я не хотел бы драться с ним" Слушание по делу Макгрегора перенесено на 26 июля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве94
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ171
Российский спорт потерял талантливую спортсменку34
Россию пообещали обыграть или умереть5
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
01:00
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:04
Роналду превзошел Черышева, но зрители звали Месси
Футбол Статьи
00:44
Роналду расстроил Черышева
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:24
Тренер сборной Египта объяснил победу России
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение