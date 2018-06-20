Александр Емельяненко: «Хоть бы одна скотина извинилась за свои слова о сборной России»

Боец ММА Александр Емельяненко поделился своим мнением о тех, кто критиковал сборную России.

— Что теперь делать хейтерам, которые критиковали сборную до начала турнира?

— Да хоть бы один извинился, хоть бы одна скотина. После всего, что они наговорили хоть кто-то бы признал свою ошибку. Но они спрячутся как всегда в своих аккаунтах. А нашей сборной тяжело, весь мир смотрит на тех, кто участвует в чемпионате мира. А эти хейтеры умудряются их критиковать даже во время домашнего турнира. Ну идите вы сыграйте, попробуйте на своей шкуре!, — сказал Емельяненко. ( Илья АНДРЕЕВ

В двух стартовых матчах на ЧМ-2018 сборная России обыграла команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля

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Полная версия интервью — здесь.