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Александр Емельяненко призвал «скотин» извиниться перед сборной России
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Александр Емельяненко призвал «скотин» извиниться перед сборной России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец Александр Емельяненко смешанных единоборств (ММА) считает, что критиковавшие сборную России по футболу перед чемпионатом мира — 2018 должны принести извинения национальной команде, передает «СЭ».
Подопечные Станислава Черчесова одержали победу в двух стартовых поединках группового этапа мундиаля (над Саудовской Аравией и Египтом) и досрочно вышли в плей-офф турнира.
"Что теперь делать хейтерам, которые критиковали сборную до начала турнира? Да хоть бы один извинился, хоть бы одна скотина. После всего, что они наговорили, хоть бы кто-то признал свою ошибку. Но они спрячутся как всегда в своих аккаунтах.
А нашей сборной тяжело, весь мир смотрит на тех, кто участвует в чемпионате мира. А эти хейтеры умудряются их критиковать даже во время домашнего турнира. Ну идите вы сыграйте, попробуйте на своей шкуре!" — сказал спортсмен.
25 июня сборная России проведет заключительный матч группового этапа мирового первенства против команды Уругвая.
Ранее сообщалось, что известный актер готов извиниться перед Черчесовым в школьном костюме.
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