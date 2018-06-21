Емельяненко осудил критиков сборной России

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что думает о людях, критикующих сборную России по футболу, передает «Спорт-Экспресс».

"Да хоть кто-нибудь бы извинился. После всего, что они наговорили, хоть кто-то бы признал свою ошибку. Но они спрячутся, как всегда, в своих аккаунтах", — заявил Емельяненко.

Боец отметил, что российской команде тяжело, так как внимание всего мира сейчас приковано к тем, кто выступает на чемпионате мира — 2018.

"А эти хейтеры умудряются их критиковать даже во время домашнего турнира. Ну идите и сыграйте, попробуйте на своей шкуре!" — добавил боец.

Сборная России на домашнем турнире сыграла уже два матча, выиграв у сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0 и у сборной Египта со счетом 3:1, тем самым обеспечив себе досрочный выход в плей-офф мундиаля.

Следующий матч подопечных Станислава Черчесова против сборной Уругвая состоится 25 июня и пройдет в Самаре.