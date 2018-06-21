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Емельяненко осудил критиков сборной России
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Емельяненко осудил критиков сборной России 

Газета.Ru 4 часа назад
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что думает о людях, критикующих сборную России по футболу, передает «Спорт-Экспресс».
"Да хоть кто-нибудь бы извинился. После всего, что они наговорили, хоть кто-то бы признал свою ошибку. Но они спрячутся, как всегда, в своих аккаунтах", — заявил Емельяненко.
Боец отметил, что российской команде тяжело, так как внимание всего мира сейчас приковано к тем, кто выступает на чемпионате мира — 2018.
"А эти хейтеры умудряются их критиковать даже во время домашнего турнира. Ну идите и сыграйте, попробуйте на своей шкуре!" — добавил боец.
Сборная России на домашнем турнире сыграла уже два матча, выиграв у сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0 и у сборной Египта со счетом 3:1, тем самым обеспечив себе досрочный выход в плей-офф мундиаля.
Следующий матч подопечных Станислава Черчесова против сборной Уругвая состоится 25 июня и пройдет в Самаре.
Ранее вице-президент РФС выразил уважение Черчесову.
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