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Александр Емельяненко: «Готов прийти к Харитонову в зал и побить его бесплатно»
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Александр Емельяненко: «Готов прийти к Харитонову в зал и побить его бесплатно» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Боец ММА Александр Емельяненко рассказал, почему он не хочет проводить бой против Сергея Харитонова.
— Вам был бы интересен бой с Харитоновым?
— А вы видели Харитонова — в кого он превратился?
— В рейтинге неплохо идет.
— Вы видели интервью? Когда ему ACB сделали предложение. Он им сразу стал неинтересен, потому что одно из его условий — выбирать себе соперников. Ему сказали, что у них другая политика совсем. А он им ответил, что тогда драться у них не будет. Этот боец доживает свой век. Он только денег хочет. И сам это признает. Я ему не дам такую возможность. Пусть отдыхает. Ко мне в зал пусть приходит. Я к нему могу прийти в зал. Готов бесплатно побить его. А обогатиться за один бой, заработать столько, сколько не заработал за всю карьеру… Я не дам это сделать. (Илья АНДРЕЕВ)
Полная версия интервью — здесь.
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