Александр Емельяненко: Я готов прийти в зал к Сергею Харитонову и побить его бесплатно

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что не заинтересован в бое против соотечественника Сергея Харитонова.

— Вам был бы интересен бой с Харитоновым?

— А вы видели Харитонова — в кого он превратился?

— В рейтинге неплохо идет.

— Вы видели интервью? Когда ему ACB сделали предложение. Он им сразу стал неинтересен, потому что одно из его условий — выбирать себе соперников. Ему сказали, что у них другая политика совсем. А он им ответил, что тогда драться у них не будет. Этот боец доживает свой век. Он только денег хочет. И сам это признает. Я ему не дам такую возможность. Пусть отдыхает. Ко мне в зал пусть приходит. Я к нему могу прийти в зал. Готов бесплатно побить его. А обогатиться за один бой, заработать столько, сколько не заработал за всю карьеру… Я не дам это сделать.