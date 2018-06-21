В боевом спорте активно следят за российским мундиалем.
Вот так поддержал перед первым матчем на ЧМ историческую родину чемпион UFC в тяжёлом весе американец хорватского происхождения Стипе Миочич. Опаснейший человек планеты, которому вскоре предстоит провести четвёртую защиту титула против Даниэля Кормье, отдельно «притопил» за нападающего «Ювентуса» и сборной Хорватии Марио Манджукича. Кстати, через пару часов хорватам играть против Лео Месси и сборной Аргентины.
Активно поддерживает в соцсетях сборную Швейцарии Волкан Оздемир, выступающий за эту страну. Боец турецкого происхождения поделился знаменитым мемом в преддверии матча открытия.
Семейным фото из сердца фан-зоны в Нижнем Новгороде поделился Вячеслав Василевский.
Чемпионат мира — праздник для всей семьи. Об этом решил напомнить и бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос.
Голландская звезда ММА Алистар Оверим в день матча Россия — Египет болел за Салаха. Главный футболист Египта забил в тот вечер, однако это не помогло его команде спастись от поражения.
Александр Поветкин решил поддержать нашу команду перед матчем с Египтом, вставив в «Инстаграм» видео, на котором он сам гоняет мяч на коробке.
Давно известен своей любовью к футболу боец М-1 Алексей Махно, так что его появление в подборке вполне логично.
Почти все последние фото в «инстаграме» польской экс-чемпионки UFC Йоанны Енджейчик посвящены сборной Польши по футболу.
Даже в нью-йоркских барах, бывает, смотрят российский чемпионат мира по футболу. Например, таким образом проводит время с друзьями экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи.