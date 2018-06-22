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Тренер Сен-Пьера: удар Макгрегора левой рукой — это прикосновение смерти
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Тренер Сен-Пьера: удар Макгрегора левой рукой — это прикосновение смерти 

Чемпионат.com 1 час назад
Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC Жоржа Сен-Пьера, рассказал о том, как высоко он оценивает удар левой рукой экс-чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора.
«Должен сказать, что я называю удар Макгрегора левой рукой прикосновением смерти, но его сила обусловлена генетикой. На удар влияет то, как мышцы его руки крепятся к кости», — сказал Захаби Джо Рогану.
Напомним, ирландский боец одержал большинство своих побед в UFC нокаутом — в 18 из 21 выигранных поединков спортсмен нокаутировал своих соперников.
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