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Орловский и Абдурахимов сразятся в Москве
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Бой между Орловским и Абдурахимовым пройдет на турнире UFC в Москве 

ТАСС 5 часов назад
Фото: @andreiarlovski
Бой между россиянином Шамилем Абдурахимовым и белорусом Андреем Орловским состоится на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом написал Орловский в Instagram.
"Официально, я дерусь на турнире UFC в Москве. Соперник очень сильный и опасный", — подписал Орловский фотографию, анонсирующую его бой с Абдурахимовым.
Орловский является бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе. 39-летний белорус одержал 26 побед (17 нокаутом) и потерпел 15 поражений. В активе 36-летнего Абдурахимова 18 побед (восемь нокаутом) и четыре поражения.
Первый турнир UFC в России пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе "Олимпийский". Соревнования смогут посетить порядка 17 тыс. зрителей, а руководство организации рассчитывает продать не менее 15 тыс. билетов.
Главным поединком турнира станет бой супертяжеловесов — россиянина Алексея Олейника и новозеландца Марка Ханта.
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