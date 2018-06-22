Орловский и Абдурахимов сразятся в Москве

Бой между Орловским и Абдурахимовым пройдет на турнире UFC в Москве

Бой между россиянином Шамилем Абдурахимовым и белорусом Андреем Орловским состоится на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом написал Орловский в Instagram.

"Официально, я дерусь на турнире UFC в Москве. Соперник очень сильный и опасный", — подписал Орловский фотографию, анонсирующую его бой с Абдурахимовым.

Публикация от Andrei Arlovski (@andreiarlovski) 21 Июн 2018 в 6:38 PDT Орловский является бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе. 39-летний белорус одержал 26 побед (17 нокаутом) и потерпел 15 поражений. В активе 36-летнего Абдурахимова 18 побед (восемь нокаутом) и четыре поражения.

Первый турнир UFC в России пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе "Олимпийский". Соревнования смогут посетить порядка 17 тыс. зрителей, а руководство организации рассчитывает продать не менее 15 тыс. билетов.