Британцы выбивают Россию из колеи

«Надо быть идиотом, чтобы принимать допинг на ЧМ-2018»

— Хорватия сенсационно разгромила Аргентину и вышла в плей-офф чемпионата мира. Что вы думаете по этому поводу?

Андрей Афанасьев: Хорваты показали вчера великолепную командную игру, в отличие от сборной Аргентины. Видно, что сборная обучена и знает, что делать. Они действовали, как отлаженный, боеспособный механизм, — что в обороне, что в атаке, что в центре поля.

А вот глядя на Аргентину казалось, что там каждый сам за себя играет. Команды вообще не было.

Исполнители у «альбиселесте» по именам великие, но вот что делать всем вместе на поле, они не знают.

Сергей Силкин: Я думаю, что у хорватов есть команда. И игроки хорошие.

— У Аргентины есть шансы с такой игрой выйти в плей-офф турнира?

А. А. : Шансы есть всегда — у небесно-голубых ведь еще одна игра остается. Но теперь многое будет зависеть уже не от того, как они сыграют, а от того, как сыграют их соперники, например, Нигерия с Исландией.

Может быть, потом команда преобразится, но пока что две игры она выглядела очень бледно.

— Сегодня в группе D играют Исландия и Нигерия. Если «викинги» победят, то Аргентина отстанет от них на три очка и окажется в бедственном положении…

А. А. : Я смотрел игру Нигерии с Хорватией, и не скажу, что африканцы до такой уж степени слабая команда. Думаю, что исландцам будет нелегко. И у Нигерии тоже есть шанс выйти из группы, если они удачно сыграют сегодня — будет ведь еще одна игра, чтобы набрать очки.

С. С. : Тут не надо забывать, что и у Нигерии еще есть шанс зацепиться за плей-офф, поэтому игра с исландцами будет интересная.

Я думаю, что того запала, который был у «викингов» во время матча с Аргентиной, уже не хватит, потому что ресурс его невелик.

А результат я предсказать не берусь, потому что в этой группе всем, кроме хорватов, нужны очки.

— Сегодня также состоится матч Бразилии и Коста-Рики. Игра пентакампеонов пока не убеждает — в первой встрече они сыграли вничью со сборной Швейцарии (1:1). Что происходит с Неймаром? Сказывается ли недавняя травма на его игре?

А. А. : Я думаю, что сказывается. Он сейчас, мне кажется, не в оптимальной форме. Но я думаю, что в процессе турнира Неймар все-таки наберет. Я очень надеюсь, что Бразилия, пусть и с трудом, но обыграет Коста-Рику, и на других стадиях турнира мы все-таки увидим Неймара таким, каким мы привыкли его видеть.

Ну, бразильцы сами упустили эту первую игру: вели 1:0, все было в их руках, но они бросили играть, поэтому тот единственный момент, который был у швейцарцев, соперник реализовал.

Сыграли вничью, потеряли очки и теперь понимают, что больше терять нельзя. Что же касается Неймара, то, конечно, все эти травмы и временное отсутствие в футболе сказываются на игре. Но я думаю, что по ходу чемпионата мы его увидим во всей красе.

— А теперь к сборной России. Египетская ассоциация футбола собирается обжаловать решение судьи в матче с подопечными Станислава Черчесова (1:3) — якобы там нужно было назначать еще один пенальти…

Результат уже не изменится, египтяне могут куда угодно подавать.

Они могут действия судьи оценить как неправильные или правильные, но результат уже не поменяется. Я думаю, что это «агония», потому что «фараоны» вылетели, и им надо за что-то цепляться, искать какие-то шансы. Но на нас это никак не отразится.

Сборная решила свои вопросы, и сейчас у тренерского штаба есть возможность дать сыграть ребятам, которые мало игровой практики получали, и дать отдохнуть тем, кто играл.

А. А. : По идее, это никак не повлияет на игроков, потому что я не думаю, что они сейчас обращают внимания на эти мелочи.

Я мало верю, что у Египта что-то получится, потому что по игре наши ребята превзошли их полностью. Опускаться до таких нефутбольных дел они не станут: наши футболисты выше этого.

Если Федерация Египта хочет что-то оспаривать — ради Бога.

А российская сборная — молодцы, они показывают на данный момент то, что умеют. Конечно, с Уругваем будет тяжело, но, как уже продемонстрировали другие матчи, на данном чемпионате мира нет команд, которых нельзя было бы обыграть. Даже фавориты фееричной игры пока не показывают.

К тому же после двух побед ребята почувствовали наслаждение игрой и результатом и должны смело выходить на Уругвай и спокойно с ними играть. Но, с другой стороны, никто не знает, какое сейчас лучше занять место — второе или первое, потому что непонятно, на кого лучше выходить — на португальцев или испанцев.

— По вашему мнению, с какой командой лучше сыграть сборной России?

А. А. : Я над этим вопросом давно ломаю голову. Никто не знает, в тот день какая сборная будет хуже готова или лучше.

Да, сложно, там великие футболисты, но наши русские ребята никогда не боялись трудностей.

Ну, кто мог предположить, что мы на чемпионате Европы — 2008 обыграем голландцев? Никто же в это не верил, а мы их обыграли. Этим футбол интересен, что никто не может предсказать на все сто процентов, как оно будет.

— Британские СМИ обратились в ФИФА с просьбой сообщить им количество допинг-тестов, которые прошли игроки сборной России. Британцы сомневаются, что такой блестящий старт на чемпионате мира обошелся без допинга. Что Вы думаете по этому поводу? Может ли это как-то повлиять на настрой игроков сборной России перед матчем с Уругваем?

А. А. : Наши доктора и наши футболисты все прекрасно понимают.

Надо быть полным идиотом, чтобы при такой шумихе, какая идет сейчас, употреблять что-нибудь.

Поэтому, я думаю, это просто разговоры. Может, так британские СМИ хотят наших выбить из колеи чисто психологически. Но, думаю, что игроки на это внимания не обращают. У нас очень хороший тренерский штаб, который сделает все, чтобы это никоим образом не повлияло на состояние футболистов.

С. С. : Британцы вообще были против того, чтобы у нас проводили мундиаль. Они ставят себя в позицию униженных и оскорбленных — смеху подобно.

Все прекрасно понимают, что на таком уровне баловаться допингом — это чревато не только потерей результата, но и многолетней дисквалификацией.

Англичанам надо что-то говорить про нас — что тут медведи ходят, что футболисты благодаря допингу выиграли. А нам чем хуже, тем лучше.