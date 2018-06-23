Экс-чемпион UFC Мачида перешел в Bellator

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Лиото Мачида покинул организацию и подписал соглашение с Bellator на несколько поединков. Об этом сообщил глава промоушена Скотт Кокер.

Пока неизвестны дата и место проведения дебютного в промоушене боя Мачиды, соперник также еще не определен.

«Для меня Мачида — один из величайших звезд ММА, и он доказал, что все еще есть, когда он выбил Витора Белфорта. Я всегда ценил традиционный стиль боевых искусств, и он казался действительно хорошим парнем. Я считаю, что он может быть громким именем среди наших бойцов. Он будет драться в двух весовых категориях, а у нас там есть много парней, с которыми он может встретиться», — приводит слова Кокера MMA Junkie.

Мачида выступал в UFC с 2007 года. В последнем бою Лиото Мачида нокаутировал Витора Белфорта во втором раунде. Всего в рамках промоушена боец одержал 16 побед и потерпел 8 поражений. В общей сложности Мачида провел за профессиональную карьеру 32 поединка, из которых 24 завершились его победой.