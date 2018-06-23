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Легенда ММА и UFC Лиото Мачида продолжит карьеру в Bellator
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Легенда ММА и UFC Лиото Мачида продолжит карьеру в Bellator 

Vringe.com 7 часов назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Лиото Мачида (24-8) не стал заключать новое соглашение с промоушеном, которое завершилось после турнира UFC 224 в мае, и подписал контракт с Bellator. Об этом сообщил обозреватель ESPN Ариэль Хельвани.
40-летний Мачида выступал в UFC с начала 2007 года и за это время провёл 24 поединка, в которых одержал 16 побед. На UFC 224 он дрался с другим заслуженным ветераном Витором Белфортом и нокаутировал его во втором раунде.
Сообщается, что у Лиото были предложения от обоих промоушенов, но он выбрал Bellator.
Интересно отметить, что в активе Мачиды имеются победы над двумя действующими чемпионами Bellator — Райана Бэйдера (полутяжёлый вес) он нокаутировал (КО 2) в 2012 году, а Гегарда Мусаси (средний вес) победил по очкам (UD 5) в 2014-м.
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