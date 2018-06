Миссия выполнима: тату с Конором Макгрегором за 12 часов. Фото

Популярный новозеландский мастер тату на своей странице в Инстаграме опубликовал фото своей новой работы. Он выполнил цветное изображение ирландского бойца Конора Макгрегора . На свою работу он потратил 12 часов.

"Конор Макгрегор был сделан вчера примерно за 12 часов", — говорится в сообщении.

@thenotoriousmma Conor McGregor done yesterday day in about 12 hours @fyinktattoos @ufc @ufcfightpass @ufc_brasil @ufceurope @ufcespanol @espn @sportscenter @tmz_tv @thescore @bleacherreport Done using @inkjecta @intenzetattooink @inkeeze @killerinktattoo @dermalizepro @electrumstencilproducts @thelvxlightofficial @immortalprime @cheyenne_tattooequipment @tattoosocietymagazine @inkedmag @sullenclothing

Публикация от Steve Butcher (@stevebutchertattoos) 22 Июн 2018 в 11:37 PDT