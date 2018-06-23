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Стипе Миочич объяснил, почему Леснару и Блейдсу придётся подождать
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Стипе Миочич объяснил, почему Леснару и Блейдсу придётся подождать 

Vringe.com 8 часов назад
Фото: Vringe.com
Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич (18-2) после предстоящего супербоя с обладателем титула в полутяжёлой категории Даниэлем Кормье (20-1) собирается взять паузу в карьере, независимо от того, как завершится эта встреча. А значит Броку Леснару и Кёртису Блейдсу, которых молва сватала в следующие соперники Стипе, придётся подождать.
Напомним, что поединок Миочич-Кормье станет главным событием шоу UFC 226, которое состоится 7 июля в Лас-Вегасе (США).
«Я полностью сосредоточен на 7 июля. Это всё, чем сейчас занята моя голова, а затем я буду думать о предстоящем рождении дочери, — заявил Стипе. — Я не собираюсь драться с Броком Леснаром или Кёртисом Блейдсом сразу после поединка с Кормье. Я готов это сделать, но не прямо сейчас. Я собираюсь взять перерыв после того, как у меня родится дочь. Таков план. Я хочу насладиться отцовством. Сейчас меня не волнует то, что случится в будущем, потому что сейчас я сосредоточен на поединке с Кормье. Я желаю всего хорошего Броку Леснару и Кёртису Блейдсу, но сейчас меня это не волнует».
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Источник: FightTime
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