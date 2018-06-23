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Хабиб Нурмагомедов: Уфа очень чистый, зеленый и красивый город
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Хабиб Нурмагомедов: Уфа очень чистый, зеленый и красивый город 

ufa1.ru 5 часов назад
Фото: ufa1.ru
Чемпион UFC тепло отозвался о красотах Уфы  Самый успешный российский боец смешанных единоборств встретился с главой городской администрации Иреком Ялаловым.
В ходе беседы, глава города рассказал, что в Уфе создаются условия для занятия различными видами спорта, в том числе различными видами единоборств. Мэр также отметил, что столица Башкирии по праву считается городом с богатыми спортивными традициями.
Хабиб в свою очередь поблагодарил Ирека Ялалова за теплый прием и отметил красоту нашего города и его природу.
— В Уфе я впервые и город очень красивый, зеленый и чистый, — отметил чемпион.
В рамках встречи были обговорены вопросы по дальнейшему развитию спорта в Уфе и популяризации силовых его видов в том числе.
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