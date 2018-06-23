Хабиб Нурмагомедов: Уфа очень чистый, зеленый и красивый город

Чемпион UFC тепло отозвался о красотах Уфы Самый успешный российский боец смешанных единоборств встретился с главой городской администрации Иреком Ялаловым.

В ходе беседы, глава города рассказал, что в Уфе создаются условия для занятия различными видами спорта, в том числе различными видами единоборств. Мэр также отметил, что столица Башкирии по праву считается городом с богатыми спортивными традициями.

Хабиб в свою очередь поблагодарил Ирека Ялалова за теплый прием и отметил красоту нашего города и его природу.

— В Уфе я впервые и город очень красивый, зеленый и чистый, — отметил чемпион.

В рамках встречи были обговорены вопросы по дальнейшему развитию спорта в Уфе и популяризации силовых его видов в том числе.