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Быстро и жестоко. Петр Ян успешно дебютировал в UFC
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Быстро и жестоко. Петр Ян успешно дебютировал в UFC 

SovSport.Ru 4 часа назад
Фото: SovSport.Ru
ИШИХАРА
Японец выступает в UFC с 2015 года. Он провел семь поединков и потерпел три поражения. Поэтому для Яна он был даже не средним по опасности соперником, а проходным. Российским болельщикам Ишихара известен по поединку с другом Конора Макгрегора — Артемом Лобовым.
Петр Ян: Через 2-3 года реально выйти на титульный бой в UFC  Российско-ирландский боец сумел победить японца единогласным решением судей. И это несмотря на то, что в послужном списке Лобова сейчас 16 побед и 15 поражений.
Сам Ишихара опасен только в одном — у него сумасшедший левый кросс. Им он не раз срубал своих соперников. Этот удар — единственное, чего Ян должен был опасаться.
В остальном японец не хватает звезд с неба. Как и Петр, он — базовый боксер, но пропускает в два раза больше ударов. Защита у Ишихары плохая не только от ударов, но в партере. Да, чего уж там говорить, ситуация с борьбой у него совсем печальная. Обычно шанс его соперника поскользнуться намного больше, чем у Ишихары перевести его в партер. Японец не борется от слова совсем.
Кроме того, у него нет опыта пятираундовых боев. Петр же два раза проводил в октагоне по 25 минут и одерживал уверенные и яркие победы. Ишихара же начинает «задыхаться» уже во втором раунде. Полное преимущество россиянина вырисовывалось накануне боя.
ЯН  Бывший чемпион ACB начал поединок со спокойной разведки. Примерно полторы минуты он только оценивал выпады Ишихары. И неожиданно разведка закончился удачным проходом японца в ноги россиянина.
Ян быстро из него выбрался, сменил стойку и начал прибавлять. Сначала прошел удар в область горла. Затем Петр проверил на прочность лоб соперника. Японец ранее не проиграл нокаутом и решил устроить размен. Большая ошибка.
Яну потребовалось немного времени, чтобы потрясти соперника, но Ишихара показал чудеса изворотливости и выбрался из захвата. Однако пропустил размашистый удар от россиянина с разворота. И отошел в другой конец октагона походкой «ноги-вермишель».
Видя, что японец далек от полного понимания происходящего на ринге, Ян бросился в новую атаку. Ишихара рухнул, и спасти себя в такой ситуации он уже не мог. Рефери остановил бой, а Петр Ян в дебютном поединке в UFC одержал досрочную и красивую победу. Как и всегда.
Чемпионом в легчайшем дивизионе является Ти Джей Диллашоу. Понятно, что экс-чемпиону ACB до титульного поединка еще далеко, но адаптировался в лучшей лиге мира Петр быстро. И бой за новый пояс чемпиона мира — дело времени.
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