Серроне проиграл Эдвардсу и другие результаты UFC Fight Night 132 в Сингапуре

vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты турнира UFC Fight Night 132, который состоялся сегодня, 23 июня, в Сингапуре. В главном поединке шоу знаменитый «Ковбой» Дональд Серроне достаточно неожиданно потерпел поражение от Леона Эдвардса единогласным решением судей по итогам 5-ти раундов.

Все результаты турнира UFC Fight Night 132:

Леон Эдвардс (15-3) — UD 5 — Дональд Серроне (33-10)

Джессика Ай (12-6) — UD 3 — Джессика Роуз-Кларк (9-4)

Джинглианг Ли (14-5) — UD 3 — Даичи Абе (6-1)

Пётр Ян (8-1) — ТКО 1 — Теруто Ишихара (10-5-2)

Ядонг Сонг (11-3) — КО 2 — Фелипе Арантес (18-9-1)

Кенан Сонг (12-3) — ТКО 2 — Эктор Алдана (4-0)

Джейк Мэттьюз (13-3) — SBM 1 — Шиншо Андзаи (10-2)

Сяонань Ян (8-1) — UD 3 — Вивьен Перейра (13-1)

Мэтт Шнель (11-4) — SD 3 — Наоки Иноуэ (11-1)

Юта Сасаки (20-5-2) — SBM 2 — Дженел Лауса (7-4)

Дзи Юн Ким (8-1-2) — SD 3 — Мелинда Фабиан (4-4-2)

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