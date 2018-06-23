Серроне проиграл Эдвардсу и другие результаты UFC Fight Night 132 в Сингапуре 

vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты турнира UFC Fight Night 132, который состоялся сегодня, 23 июня, в Сингапуре. В главном поединке шоу знаменитый «Ковбой» Дональд Серроне достаточно неожиданно потерпел поражение от Леона Эдвардса единогласным решением судей по итогам 5-ти раундов.
Все результаты турнира UFC Fight Night 132:
Леон Эдвардс (15-3) — UD 5 — Дональд Серроне (33-10)
Овинс Сен-Прю (22-11) — SBM 1 — Тайсон Педро (7-1)
Джессика Ай (12-6) — UD 3 — Джессика Роуз-Кларк (9-4)
Джинглианг Ли (14-5) — UD 3 — Даичи Абе (6-1)
Пётр Ян (8-1) — ТКО 1 — Теруто Ишихара (10-5-2)
Ядонг Сонг (11-3) — КО 2 — Фелипе Арантес (18-9-1)
Шейн Янг (11-4) — ТКО 2 — Роландо Ди (9-6-1)
Кенан Сонг (12-3) — ТКО 2 — Эктор Алдана (4-0)
Джейк Мэттьюз (13-3) — SBM 1 — Шиншо Андзаи (10-2)
Сяонань Ян (8-1) — UD 3 — Вивьен Перейра (13-1)
Мэтт Шнель (11-4) — SD 3 — Наоки Иноуэ (11-1)
Юта Сасаки (20-5-2) — SBM 2 — Дженел Лауса (7-4)
Дзи Юн Ким (8-1-2) — SD 3 — Мелинда Фабиан (4-4-2)
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