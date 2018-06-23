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«Петр Ян — чертов сибирский убийца!». Реакция на успешный дебют россиянина в UFC
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«Петр Ян — чертов сибирский убийца!». Реакция на успешный дебют россиянина в UFC 

SPORT24.ru 4 часа назад
Фото: SPORT24.ru
Сегодняшний поединок Петра Яна в UFC ждали многие любители ММА по всему миру.
Несмотря на не слишком насыщенный рекорд россиянина (8 побед и 1 поражение), он переходил в сильнейшую лигу мира в статусе чемпиона ACB. Чуть больше года назад этой же дорогой пошел Забит Магомедшарипов, который впоследствии стал одним из самых ярких проспектов полулегкого дивизиона.
Если верить стартовому настрою Яна, его ждет та же участь. В первом раунде он нокаутировал японца Теруто Ишихару. Напоминаем вам, как это было. И напоминаем, что раньше Ишихару не нокаутировал никто.
Кстати, про ожидания. Известный ММА-журналист Ариэль Хельвани отметил, что поединок Петра Яна является «одним из самых интригующих» на турнире в Сингапуре.
И еще один интересный факт, которым после боя поделился один из членов команды Яна.
Петя сломал палец две недели назад. 15 дней назад он даже не мог ходить. Представьте, что он сделает, когда будет готов на 100%
А теперь перейдем к реакции общественности на сам нокаут.
Петр Ян — чертов сибирский убийца! Следующий лучший проспект в UFC  Петр Ян — это не шутка
Петр Ян — чертов дикарь. Святой ад. Разве Ишихара не должен был быть опасным в пером раунде? Ян просто сожрал его  Петр Ян — это звезда вечера. На мой взгляд
Ян уже сделал легчайший дивизиона в 10 раз интереснее. С кем бы вы хотели увидеть его в следующий раз? Кажется, было бы здорово с Линекером
Петр Ян выглядит как убийца
Я представляю вам основные моменты боя Петра Яна. Парень совершил убийство сегодня вечером. Таким образом, он присоединяется к Забиту Магомедшарипову. Чемпион ACB, который превратился в убийцу в UFC  Больше ММА на Sport24:
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