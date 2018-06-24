24 минуты лицо Серроне заливало кровью, но он продолжал драться. Самый жесткий мужик выходных 

Дональд Серроне дерется профессионально уже более 12 лет. За это время он успел провести 45 боев, дважды претендовать на пояса престижных организаций, закатить поединки, которые побеждали в номинациях «Бой года», и, наконец, снискать славу человека, никогда не отказывающегося выходить в октагон.
Так, например, 10 декабря 2016-го он сначала подрался с Мэттом Брауном, а уже через 39 дней принял поединок с Хорхе Масвидалем.
Спортсмен носит прозвище «ковбой» и полностью ему соответствует. Он живет на ранчо, носит шляпу, пьет пиво, любит лошадей, байки, охоту и…свою бабушку.
Сейчас в его карьере не самый удачный период. Второй раз за год он получает в соперники молодого и многообещающего проспекта, которому в послужной список необходимо добавить победу над повидавшим ММА соперником.
В первом случае Серроне в первом раунде был нокаутирован 25-летним англичанином Дарреном Тиллом. Вчера «свою самую важную победу в карьере» должен был одержать 26-летний Леон Эдвардс. У него это получилось, но не так эффектно, как у чуть более молодого соотечественника.
Серроне и Эдвардс возглавили кард турнира UFC в Сингапуре и провели в клетке все отведенные 25 минут.
Уже на второй минуте стартового раунда над правым глазом Дональда открылось сильное рассечение. Эдвардс периодически дразнил повреждение соперника своими локтями, и оно кровоточило все сильнее.
Тем не менее, Серроне дрался, а то, что делал Эдвардс вторую половину поединка, в простонародье называют «велосипедом». Он финтил, крутился вокруг оппонента, выкидывал одиночные удары на отходе, но сам практически не атаковал.
В конце пятого раунда Серроне призвал Леона зарубиться. Тот, вроде бы, согласился, но, вроде бы, и нет.
По судейскому вердикту (победа Эдвардса единогласным решением) вопросов нет. Но «победителем от народа» все равно будет Серроне. По нескольким причинам.
1. Желание рубиться. Это нравится публике. Пусть и желание это вызвано, в первую очередь, осознанием того, что по очкам ты, скорее всего, проигрываешь.
2. За 24 часа до боя Серроне хотел отказаться выходить в октагон. Дональд серьезно заболел и говорил своим тренерам, что хочет позвонить президенту UFC и впервые в карьере «не выйти на работу». Но, как сказал сам Серроне, гордость не позволила ему этого сделать.
3. Уже неделю в одной из американских клиник на сохранении лежит жена Дональда. Вот-вот она должна родить первенца семьи Серроне. Сразу после боя он полетел к ней. Их разделяют 30 часов в пути.
В общем, мужик. Нечего сказать.
А в завершении предлагаем вам посмотреть все финиши турнира UFC в Сингапуре.
Улька Сасаки два раунда держал своего оппонента в напряжении, постоянно пытаясь перевести поединок в борьбу. В итоге у него получилось поймать момент и «задушить» Джинела Лауса.
Второй удушающий прием, но в исполнении австралийца Джейка Мэттьюса.
Автором первого технического нокаута стал китаец Сон Кинан.
Шейн Янг и Роланду Ду не стеснялись идти вразмен на протяжении почти полных двух раундов. Терпеливее оказался Янг.
Вот так Сонг Ядонг жестко попадает локтем и забирает 50 тысяч долларов за «Выступление вечера».
Триумфальный дебют в UFC россиянина Петра Яна вы уже видели и, наверное, не один раз.
У Тайсона Педро все шло здорово, пока он не уронил Овинса Сен-Прю на себя.
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