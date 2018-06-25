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Почему новые категории пошли бы на пользу UFC: отвечает Стивен Томпсон
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Почему новые категории пошли бы на пользу UFC: отвечает Стивен Томпсон 

Vringe.com 7 часов назад
Фото: Vringe.com
Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе американец Стивен Томпсон (14-3-1) поддержал идею введения новых весовых категорий и уверен, что многие его коллеги придерживаются того же мнения. Однако, при этом сомневается, что промоушен пойдёт на такой шаг.
«Не думаю, что UFC введёт новые весовые категории, просто потому что тогда станет больше чемпионов. А чем больше чемпионов, тем больше расходов на зарплату. Я считаю, введение новых дивизионов — это отличная идея, по той причине, что меньшее количество бойцов будет находиться на грани смерти, пытаясь сделать вес, — разъясняет Стивен в интервью mmanews.com. — Конечно, найдутся парни, которые по-прежнему будут убивать себя сгонкой, чтобы влезть в лимит меньшей категории, но в целом ситуация бы улучшилась. Думаю, количество проваленных взвешиваний сократилось бы, а бои стали бы более зрелищными».
Источник: Blood&Sweat
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