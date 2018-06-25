Хабиб Нурмагомедов перечислил возможных соперников

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (26-0) пока не знает, кто станет его следующим соперником, но уже примерно представляет круг реальных кандидатов. Напомним, что Хабиб дрался в апреле на UFC 223, победив по очкам Эла Якуинту. Его следующее выступление запланировано на осень (предположительно — 6 октября на UFC 229).

«Совсем скоро я прилечу в США и начну свой тренировочный лагерь. Что касается соперника, честно говоря, пока я не знаю, кто им будет, но сейчас UFC работает над моим боем против Конора (Макгрегора). Если они дадут мне Конора, я готов драться. Если дадут кого-то другого, Сен-Пьера или победителя поединка Альварес-Порье, мне без разницы — сделаем это! Я сказал UFC, чтобы они не спрашивали меня насчёт соперника — просто отправьте мне контракт с датой, и я буду там», — заявил Хабиб.

«Конечно, хотелось бы встретиться и с Тони Фергюсоном , но посмотрим — никогда не знаешь, как всё сложится. Даже когда мы оба здоровы, и UFC назначает наш бой, всегда что-то происходит. Я надеюсь, что рано или поздно мы встретимся. Для меня бой против Фергюсона — один из самых значимых в лёгком весе. Боец с серией из десяти побед в UFC против бойца с такой же серией побед в UFC. Это будет большой бой. Ему нужно вернуться после операции, и я надеюсь, что у него всё будет хорошо, и мы наконец подерёмся. Но никто не знает, что случится завтра. Последний раз он травмировался за шесть дней до боя. До этого я травмировался за два дня до боя. ММА очень нелёгкий вид спорта»

Читайте также: Нурмагомедов: Не знаю, в каком раунде уничтожу Макгрегора

Источник: FightTime

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.