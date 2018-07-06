5 фактов о чемпионе UFC в тяжёлом весе Стипе Миочиче

Он носит негласное звание самого опасного человека на планете, но в него всё ещё не верят.

Ранним утром 8 июля (мск) состоится один из главных поединков этого лета — Стипе Миочич против Даниэля Кормье . Бой носит приставку «супер» не случайно — не так часто в клетке встречаются два чемпиона. Исторически чемпион мира в супертяжёлом весе по боксу считался самым опасным человек на земле или вторым по крутости человеком после президента. После расцвета смешанных единоборств ситуация немного усложнилась.

Тем интереснее, что в предстоящем бою главной звездой вечера будет всё-таки Даниэль Кормье. Американец долгое время работает на телевидении, неплохо говорит, имеет свою историю, и, если довериться социальным сетям, популярнее своего оппонента примерно в два раза. За жизнью полутяжеловеса следят 1,2 миллиона человек в инстаграме, в от время как досуг Миочича интересен 651 тысячи человек.

Ещё один интересный факт — поединок с Кормье поможет Стипе заработать самый большой гонорар в своей карьере. Станет ли этот бой самым денежным в карьере Даниэля — большой вопрос.

При этом нужно понимать, что хорватский американец чужероден современному ММА, где на пресс-конференциях нужно быть таким же ярким, как и в боях, и где работа с микрофоном ценится не меньше, чем хорошая работа в стойке. Миочич — другой. Чемпион напоминает бойца старой формации: сдержанного и уважительного человека, предпочитающего доказывать все не словом, а делом. Но у такой политики поведения будет всегда один увесистый минус — подобным бойцам будет куда тяжелее становиться супер-звездой и знакомиться с массовой аудиторией.

Особенно остро это проявилось в последнем поединке чемпиона, когда промоушен куда активнее продвигал претендента, чья внешность и дикие нокауты действительно больше напоминали атрибуты самого опасного человека на земле. Дошло до того, что даже букмекеры отдавали предпочтение Фрэнсису Нганну. Перед боем Миочич говорил о том, что ему не привыкать к подобным раскладам, но было видно, что чемпиона задевает эта ситуация. С другой стороны — ему точно не привыкать к тому, что в него не верят.

Вечно недооценён

Ранним утром 8 июля Стипе Миочич выйдет на поединок в ранге фаворита. В последний раз хорват удостаивался такого статуса в мае 2017 года — перед реваншем с Джуниором Дос Сантосом победа Миочича оценивалась в районе 1,5. Стипе без проблем разобрался со своим обидчиком за 144 секунды и улучшил серию до пяти досрочных побед подряд. Деталь — четыре из них были одержаны в первом раунде. Даже после такой серии Миочич выходил на бой с Нганну в качестве андердога. Если учесть, что на тот момент Фрэнсис занимался (именно это слово) ММА не больше 5 лет — вы прекрасно поймёте, насколько сильно недооценен один из лучших тяжеловесов в истории UFC.

Если посмотреть сухую статистику и коэффициенты — букмекеры куда чаще отдавали предпочтение хорвату, чем он думает. За последние 10 боев в UFC Миочич выходил в статусе андердога 4 раза: против Роя Нельсона — победа Стипе оценивалась коэффициентом 2,75 (победил), в первом бою с Джуниором Дос Сантосом — 2,9 (проиграл), в чемпионском поединке с Фабрисио Вердумом — 2,75 (победил) и упомянутая выше защита пояса против Фрэнсиса Нганну — 2,3 (победил).

В шести остальных боях Миочич считался фаворитом. Но здесь нет противоречий — большинство по-прежнему не до конца понимают истинный уровень скромного пожарного из Огайо, который может одинаково успешно драться и в стойке, и на земле.

Стипе — базовый борец, который был очень неплох в боксе: в своё время Миочич боксировал с будущим соперником Владимира Кличко Брайантом Дженнингсом на престижном любительском турнире «Золотые перчатки» в 2009 году. Через год хорват дебютировал в ММА, через ещё один — подписал контакт с UFC, а через пять — стал чемпионом, попутно показав миру, почему время одномерных бойцов ушло навсегда.

Самый успешный тяжеловес в истории UFC Вы не ошибетесь, если вместо слова «успешный» употребите слово «лучший». Дело в том, что, победив Фрэнсиса Нганну, Стипе защитил свой пояс в третий раз. Так получилось, что до этого ни один чемпион UFC в категории до 120 кг не смог повторить подобного. В том числе, Кейн Веласкес, когда-то считавшийся человеком, способным потеснить Фёдора Емельяненко с трона лучшего тяжеловеса в истории ММА.

К слову, тень Веласкеса очень часто появляется, когда речь заходит о месте Миочича в истории UFC. Об этом довольно активно говорит и Даниэль Кормье, тренирующийся вместе с Кейном. Именно американец предложил называть Стипе не самым лучшим тяжеловесом в истории UFC, а самым успешным. В принципе, мы не против. Но утром 8 июля Миочич сделает очень серьёзный шаг к статусу именно лучшего тяжеловеса в истории UFC. А то и просто в истории.

Работает пожарным

В свободное от тренировок время Стипе работает в команде пожарных посёлка Вилли Вью (штат Огайо). Хорватский американец прибыл на службу ещё до начала карьеры в UFC, и, что важнее — не ушёл от своей команды даже после завоевания титула в крупнейшем промоушене мира.

Но если вы представили, как чемпион UFC по нескольку раз в день выносит из горящих домой маленьких детей — спешим разочаровать. Большую часть времени Стипе проводит на пожарной станции. Коллеги Миочича не без удовольствия рассказывали, что могут заставить самого опасного человека на планете чистить туалеты. И чемпион UFC покорно соглашался — он вообще не тот парень, которому грозит звёздная болезнь.

Скромный парень, за которого вы захотите болеть

Миочич очень сильно похож на домоседа и порядочного семьянина. Перед номерными турнирами UFC выпускает программы Embedded, где у зрителей появляется возможность познакомиться с каждым бойцом поближе. Операторы сопровождают звёзд главного карда везде, в том числе, прямо у них дома, показывая обычный уклад жизни бойца. К счастью или к сожалению, в случае с Миочичем зрителям абсолютно не на что смотреть. Обычные бытовые хлопоты вроде уборки снега, прогулки с собакой и милые посиделки в компании друзей по тренировкам. Стипе не дерётся в барах, не попадает в аварии и другие скандалы.

Зато у него есть две собаки, красивая жена и в уже в ближайшее время появится ребёнок. Во времена трештока, напускной грубости и желания быть ярким прежде всего, Миочич — отличный пример адекватного и спокойного человека. Даже визуально Стипе напоминает вашего соседа по дому или по стоянке. Он не носит брендовые костюмы, не выкладывает дорогие машины и не пытается строить из себя суперзвезду. Миочич — скорее парень с вашего двора, а не супер-атлет с обложки журнала. Кстати, про звёзд с обложек.

Миочич заговорил о бое с Джошуа еще до того, как состоялся золотой кроссовер между Флойдом Мейвезером и Конором МакГрегором . Очевидно, что именно британец мешает публике воспринимать Стипе в качестве самого опасного человека. Накаченный любимчик нации с белоснежной улыбкой, идеальными кубиками пресса, миллионами долларов на счету в банке и красивой историей куда популярнее простого пожарного-семьянина из Огайо. В какой-то момент Миочич обратился к Джошуа в твиттере, предложив британцу настоящий поединок. Ответ был чудовищно обескураживающим — Энтони использовал крылатую фразу МакГрегора: «Кто это на хрен такой?». ТКО.

На этом история фактически закончилась — Стипе изредка атаковал боксёра в твиттере, но было вполне очевидно, что бойцы находятся в совершенно разных медийных полюсах. Позже в одном из интервью Джошуа заявил, что теоретически мог бы попробовать свои силы в UFC, и очень характерно, что многие начали говорить о поединке британца с таким же крепким и атлетичным Фрэнсисом Нганну. Возможно, эти истории лучше всего говорят о Миочиче, которого не воспринимают всерьёз даже тут. Но не стоит удивляться, если утром 8 июля он сделает еще один шаг к статусу лучшего тяжеловеса в истории. А через сутки прилетит домой, обнимет жену, выпьет пива и пойдет работать на пожарную станцию.