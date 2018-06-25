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Даниэль Кормье — Джону Джонсу: Ты — никто
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Даниэль Кормье — Джону Джонсу: Ты — никто 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Не так давно бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс (22-1) призвал ММА-общественность перестать задаваться вопросом, достоин ли действующий обладатель титула Даниэль Кормье (20-1) статуса величайшего бойца смешанных боевых искусств. Джонс считает, что их прошлый бой, завершившийся его досрочной победой (но впоследствии признанный несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Джона), расставил все точки над i.
Кормье не оставил выпад главного соперника без ответа: «У Джонса сейчас нет сцены, с которой он мог бы снова напомнить о себе, и я отказываюсь ему её предоставлять. Он — никто. Его снова дисквалифицировали, он погряз в допинг-скандалах. Твои проблемы связаны со стероидами, с запрещёнными веществами, и таким людям на сценах делать нечего. Это всё равно что превозносить (велогонщика, уничтожившего наследие допинг-скандалом) Лэнса Армстронга».
Читайте также: Близится вынесение решения по допинговому делу Джона Джонса
Источник: Blood&Sweat
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