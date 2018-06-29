Кейн Веласкес «благословил» Кормье на бой с Миочичем

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье (20-1) получил «благословение» на возвращение в тяжёлую категорию от бывшего чемпиона в весе до 120 кг, своего партнёра по команде и давнего друга Кейна Веласкеса. Напомним, что 7 июля в главном событии турнира UFC 226 Кормье, начинавший карьеру в хэвивейте, попробует отобрать титул у действующего чемпиона Стипе Миочича (18-2), для которого это будет четвёртая защита.

«Когда я спросил Кейна о своём возможном переходе в тяжёлый вес, он ответил: «У тебя есть шанс сделать что-то особенное», так что мы решили попытать счастья, — рассказал Даниэль в интервью LA Times. — Это самый большой бой в моей карьере, на кону титул чемпиона в тяжёлом весе, а мой соперник — наиболее успешный чемпион-тяжеловес UFC в истории. Я по-прежнему убеждён, что Кейн был лучшим чемпионом UFC в тяжёлом весе, но это не отменяет того, что Стипе наиболее успешный».

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