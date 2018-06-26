Кормье и Джонс устроили перепалку в «Твиттере»

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье , который прокомментировал ситуацию вокруг Джона Джонса (ему вновь грозит дисквалификация за употребление стероидов), и его оппонент устроили перепалку в «Твиттере».

«Если считать Кормье одним из великих бойцов, то я тогда просто невероятно великий?» — написал Джонс.

«Джонс — никто, поскольку он снова отстранён от боёв и вообще погряз в скандалах вокруг допинга», — ответил Кормье.

«Сначала ты пытаешься убедить всех болельщиков, что я победил тебя благодаря допингу, а потом и сам стал верить в это. Но я знаю, кто ночами снится и тебе, и твоей жене. Но в следующем нашем бою я буду чист, и ты сам посмотришь, как сможешь доминировать, если веришь, что в двух первых поединках я был под допингом», — отреагировал Джонс.

На это сообщение Кормье написал нецензурный твит, перейдя в том числе на обсуждение членов семьи оппонента.