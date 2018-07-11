Кормье, Миочич, Хабиб, Холлоуэй, Ортега — UFC 226 в соцсетях

Уайт подкалывает Кормье, а все остальные его поздравляют.

Чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил одноклубника Даниэля Кормье небольшой записью в своём «инстаграме». На видео Орёл снимает экран, на котором он наблюдал за триумфом Ди Си. Хабиб подписал ролик короткой фразой: «Поздравляю, Легенда. Чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе. Спасибо тебе за мотивацию, капитан».

Наставник Даниэля и Хабиба в Американской академии кикбоксинга Хавьер Мендес поделился с подписчиками своей страницы в «Инстаграм» фото из чемпионской раздевалки. На нём — только что завоевавший титул UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье в объятиях бывшего обладателя этого титула Кейна Веласкеса. Не секрет, что этих двух выдающихся бойцов связывает многолетняя дружба.

Сам Ди Си первым делом после победы поделился с поклонниками собственным фото в окружении семьи.

Президент UFC Дэна Уайт решил слегка пошутить над новоиспечённым чемпионом организации в двух дивизионах и выложил фото того со съёмок шоу The Ultimate Fighter. На снимке Кормье спит на диване, засунув руку в штаны.

Для кого-то, как для известного ММА-репортёра Меган Оливи, UFC 226 стал возможностью расширить собственные профессиональные навыки. Журналистка «поймала» в подтрибунке самого Геннадия Головкина и сделала с ним интервью.

Одним из гостей UFC 226 стал фронтмен легендарной группы Red Hot Chilli Peppers Энтони Кидис. Его среди гостей турнира нашёл попросил сфоткаться на память полусредневес Камару Усман.

Он же, с другим топом полусреднего веса Дарреном Тиллом , всё на том же UFС 226.

Теперь уже бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич первым делом дал понять, что у него всё в полном порядке. В первую очередь этот пост, думается, был адресован жене, которая в данный момент готовится стать мамой. Экс-чемп написал:

«Мои поздравления, ДиСи. Не было шанса сказать это в клетке, но давай снова станцуем, проведём реванш, пока ты ещё не закончил. Спасибо моим тренерам и команде. Быть величайшим тяжеловесом в истории UFC — путешествие, длинной в карьеру и оно не закончилось. Я мотивирован сильнее, чем когда-либо».

Объёмным посланием с подписчиками поделился боец с афиши UFC 226, который так и не стал частью турнира. Речь о Брайане Ортеге, первом номере в полулёгком весе.

«Я бизнесмен, боец этой организации, но я не тот, кто будет отвечать на всё согласием. Смотря все поединки вечера и понимая, что я мог так же выступить для вас всех, действительно расстроило меня. Но я не жалею о том, что сделал. Спасибо всем, кто поддержал моё решение и отнёсся к нему с уважением. А тем, кто не согласен с ним, я хотел бы сказать, что полностью понимаю вас и обещаю, что для вас, ребята, я устрою шоу всей жизни, когда буду драться за титул», — написал боец на странице в «Инстаграм».