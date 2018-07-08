Кормье нокаутировал Миочича и завоевал титул UFC в тяжелом весе 

Американец Даниэль Кормье одержал победу над соотечественником Стипе Миочичем на UFC 226 в Лас-Вегасе и завоевал титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Кормье победил Миочича техническим нокаутом в первом раунде.
Кормье стал вторым после ирландца Конора Макгрегора бойцом, который одновременно владеет титулами в двух весовых категориях.
Для Кормье это 21 победа при одном поражении.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля Майрбек Тайсумов готовится к выступлению на турнире UFC в Москве, после того как он не вошел в программу соревнований в Гамбурге.