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Латифи бросил вызов Кормье
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Латифи бросил вызов Кормье 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: ToFight.ru
Шведский боец смешанных единоборств Илир Латифи считает, что он заслужил право сразиться с чемпионом в полутяжёлом и тяжёлом весе UFC Даниэлем Кормье. О своих амбициях Латифи написал в собственном «инстаграмме».
Кормье стал обладателем двух чемпионских поясов UFC после того, как нокаутировал Стипе Миочича во время шоу UFC 226. После этого чемпиону бросили вызов Александер Густафссон, Маурисио Руа, Энтони Смит, Йоэл Ромеро и Ник Диас.
Запись можно посмотреть в «инстаграмме» Латифи.
«Эй, Кормье, давай устроим настоящее шоу для фанатов! Да, Маурисиу «Сёгун» Руа — легенда и великолепный боец. Но только у меня 5 побед из последних 6 матчей с 3 нокаутами и болевым приёмом в первом раунде! Я один из самых зрелищных и активных бойцов в своём весе. Давай устроим этот бой! Ты как-то сказал, что я являюсь самым сильным бойцом из всех, с кем тебе приходилось тренироваться. Давай повеселимся вместе. Устроим этот бой в Нью-Йорке!» — написал Латифи в своём «инстаграме».
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