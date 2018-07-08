Миочич: это был не мой вечер, но я хорошо себя чувствую

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич , посредством своей официальной страницы в «Твиттере», уведомил фанатов о самочувствии, заверив всех, что с ним всё нормально.

«Это был не мой вечер, но я хорошо себя чувствую. Спасибо всем моим фанатам за поддержку, я вас люблю. До встречи», — написал боец.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Миочича в «Твиттере». Ранним утром 8 июля (мск) американец хорватского происхождения потерял чемпионский титул, проиграв нокаутом в первом раунде Даниэлю Кормье.