Нурмагомедов — Кормье: я многому у тебя научился, ты мне как старший брат

Ранним утром 8 июля (мск) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 226, главным событием которого станет титульный бой между чемпионом организации в тяжёлом весе Стипе Миочичем и чемпионом в полутяжёлом весе Даниэлем Кормье

Незадолго до этого противостояния поддержку Кормье решил оказать чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов , обратившись к американцу посредством официальной страницы в «Инстаграме».

«По семейным обстоятельствам я не могу полететь на бой, но я буду там мысленно, и я уверен, Кормье сделает всё, чтобы в первую очередь не подвести свою семью и команду. Вперёд настоящий капитан АКА, как внутри клетки так и за пределами её. Я научился у тебя многому, ты всегда будешь в моём сердце как старший брат, иди и сделай это, за свою семью и команду», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост можно посмотреть на его официальной странице в «Инстаграме».