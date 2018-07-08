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Нурмагомедов — Кормье: я многому у тебя научился, ты мне как старший брат
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Нурмагомедов — Кормье: я многому у тебя научился, ты мне как старший брат 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Ранним утром 8 июля (мск) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 226, главным событием которого станет титульный бой между чемпионом организации в тяжёлом весе Стипе Миочичем и чемпионом в полутяжёлом весе Даниэлем Кормье.
Незадолго до этого противостояния поддержку Кормье решил оказать чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, обратившись к американцу посредством официальной страницы в «Инстаграме».
«По семейным обстоятельствам я не могу полететь на бой, но я буду там мысленно, и я уверен, Кормье сделает всё, чтобы в первую очередь не подвести свою семью и команду. Вперёд настоящий капитан АКА, как внутри клетки так и за пределами её. Я научился у тебя многому, ты всегда будешь в моём сердце как старший брат, иди и сделай это, за свою семью и команду», — написал Нурмагомедов.
Соответствующий пост можно посмотреть на его официальной странице в «Инстаграме».
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