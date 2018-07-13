Расклады в тяжёлом весе после победы Кормье для Александра Волкова

Российский претендент отдалился от титульника. Пытаемся понять, насколько сильно.

На прошедшем UFC 226 Александр Волков присутствовал как тяжеловес на замену одному из участников мейн ивента — Миочич — Кормье. Так близок к поединку за пояс UFCДраго не был ещё никогда. И теперь, вероятно, будет нескоро.

Когда Волков весной нокаутировал Фабрисиу Вердума, компания пообещала россиянину скорый чемпионский шанс. Об этом говорил сам боец, его агент и некоторые представители организации. Однако Александр до последнего был аккуратен в высказываниях, всегда добавляя: «летом будет видно». Тяжеловес имел в виду, что его будущее обретёт более-менее видные очертания только после UFC 226 с его суперпоединком во главе. Стипе Миочич по мнению букмекеров и большинства экспертов должен был продлить рекордную серию защит в бою с Даниэлем Кормье и уйти на перерыв до конца года. Матчмейкерам в это время оставалось решить, кому из главных молодых претендентов (Волков и Блэйдс) выходить на хорватского пожарного следующим.

Но победил Кормье.

Теперь ДиСи выбирает, с кем ему провести два или три последних поединка в карьере. Новый чемпион двух категорий уже сказал, что не собирается тратить время на защиту пояса в тяжёлом весе против легитимных претендентов. Американцу интересны громкие бои с большой афишей. Например, почти уже назначенный поединок с Броком Леснаром или очередной реванш с Джоном Джонсом . Ещё Кормье намекнул, что может провести защиту титула в полутяжёлом дивизионе — против Маурисиу Сёгуна Руа. Неочевидный выбор, но Даниэль сделал очень многое, чтобы сегодня оказаться в столь комфортном положении.

Как быть обязательным претендентам-тяжеловесам? Ребятам, вроде Волкова, Блэйдса и теперь Миочича, предстоит между собой разобраться, кто останется на троне дивизиона, когда Чёрный Фёдор закончит карьеру. Миочич сегодня в положении первого номера, только что сложившего полномочия доминирующего чемпиона. Значит, Стипе подерётся только за статус обязательного претендента/временного чемпиона/полноценного чемпиона. А Волкову, похоже, необходимо одержать минимум ещё одну победу. Над кем?

Победа молодого американца над Алистаром Оверимом на UFC 225 донельзя запутала ситуацию в верхушке таблицы тяжёлого веса. Блэйдс обогнал побеждённого им голландца, а заодно и нашего Александра Волкова, встав на вторую строчку рейтинга. Исходы только прошедшего UFC 226 отодвинули Кёртиса на третье место, а его российского конкурента — на пятое. Однако, поскольку стоящие выше Оверим и Нганну идут на серии поражений, претензии Волкова на титульник — всё ещё актуальны. Просто после яркой победы над Вердумом у него появилась пара лишних дел прежде, чем мы увидим ещё одного россиянина в поединке за пояс. Первое — встреча с Кёртисом Блэйдсом.

Это и есть главный конкурент Драго за звание первого контендера в категории. Борец из Штатов скромно и по-спортивному прошёл нелёгкий путь от проспекта с поражением в дебюте в UFC, до одного из самых устрашающих соискателей золота категории. Актуальная победная серия Бритвы насчитывает шесть успешно завершённых схваток. Правда, одна из них — с Адамом Милстедом — значится как «не состоявшаяся», ведь после неё в крови Блэйдса были обнаружены следы марихуаны. Выходит, у него, как и у Волкова, есть четыре официальные победы в подряд, так что парни идеально подходят для поединка друг с другом. Более того, есть подтверждённая бойцами информация о том, что их бой уже пытались организовать на предстоящем в Москве турнире UFC, 15 сентября. Однако Блэйдсу пришлось отказаться от этой идеи из-за травмы.

Стипе Миочич

Теперь уже бывший чемпион UFC в тяжёлом весе собирался взять передышку после четвёртой защиты. Во время поединка с Кормье на UFC 226 супруга Миочича готовилась вот-вот стать мамой, так что планы американского хорвата во многом были связаны со скорым отцовством, а не только с накопившейся усталостью.

Однако одной из главных частей плана Стипе, думается, была победа в суперпоединке с чемпионом полутяжёлого веса. А поскольку Миочич проиграл, он, возможно, захочет как можно быстрее вернуться в гонку за титулом. Удочку он уже закинул — вызвал Кормье на немедленный реванш через «инстаграм»:

«Мои поздравления, ДиСи. Не было шанса сказать это в клетке, но давай снова станцуем, проведём реванш, пока ты ещё не закончил».

Едва ли Ди Си горит желанием вновь драться с самым успешным тяжеловесом своего поколения. Потому Миочичу вскоре предстоит понять, что титульная гонка для него начинается даже не сначала — а со сложнейшего её этапа.

Скорее всего, Миочичу сходу дадут претендентский поединок. Может, это будет бой за временный пояс, ведь их так любят новые хозяева UFC. Поводом для этого может стать слишком долгий простой действующего чемпиона — Кормье теперь ждать, пока Леснар утрясёт свои проблемы с USADA, а это должно занять, по слухам, не менее полугода. При этом, у Даниэля ещё есть титул в полутяжёлом весе.

Чтобы не терять времени и не мариновать топ-5 дивизиона, матчмейкерам придётся свести Миочича с кем-то из молодых звёзд. Больше шансов получить бой с хорватским американцем у Александра Волкова, который раньше обзавёлся статусом обязательного претендента, чем конкурент Блэйдс.

Неожиданно для многих не хватавший ранее звёзд с неба Чёрный Зверь вдруг стал вторым номером табеля тяжеловесов. Всё благодаря победе в самом скучном поединке 2018 года. На UFC 226 Деррик Льюис в «бесконтактном» бою одолел по очкам потерявшегося в клетке Фрэнсиса Нганну. После этой блеклой победы сам Льюис отказался включать себя в список претендентов категории. МатчмейкерыUFC наверняка с ним солидарны.

Однако им, возможно, придётся организовать поединок Льюиса с Волковым, если шанс на схватку с Миочичем (или кем-то ещё) за золото дивизиона перейдёт к американцу Блэйдсу. При таком варианте Волков ненадолго отдалится от заветного титула, однако всё равно придёт к нему чуть позже. Объективно, Льюис — самый слабый из всех представителей топ-5 тяжёлого веса и вряд ли он сумеет остановить Драго, если их сведут.

Согласно свежей информации, российская сторона уже предложила Льюису бой с Волковым в Москве.

«Мы просим Льюиса на сентябрь», — сказал менеджер российского спортсмена Иван Банников ТАСС

Марк Хант , Алистар Оверим, Таи Туиваса, Марчин Тыбура или ещё кто-то — в Москве

Александр Волков, судя по своим интервью, больше всего хочет двух вещей: выиграть титул UFC в тяжёлом весе и подраться на первом российском турнире компании. Изначально он даже планировал совместить две глобальные цели в одну. Но со временем стало понятно, что это невозможно.

А раз так, то нужно браться за более реальную задачу. Сегодня это — участие в турнире UFCMoscow. У Волкова не так много вариантов провести схватку в сентябре, если смотреть на список более-менее свободных потенциальных оппонентов.

Если вынести за скобки Льюиса, жалующегося на хроническую травму спину, то в топ-10 остаются ещё Марк Хант (с ним в Москве хочет драться Олейник), Таи Туиваса (недавно победивший Орловского, уже присоединившегося к московскому карду) и Марчин Тыбура (у него 22 июля бой со Струве, но в пользу поляка говорит его опыт выступлений в М-1). Для каждого из них предложение Волкова подраться, должно стать настоящим счастливым билетом, шансом, от которого не отказываются. Так что шансы увидеть Драго на первом ивенте UFC в России, как никогда высоки.

Да, кажется, мы не увидим Сашу в титульном поединке до конца года. Зато многие из нас могут получить возможность посмотреть на лучшего тяжеловеса страны вживую.