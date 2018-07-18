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Шевченко встретится с Монтаньо на UFC 228
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Шевченко встретится с Монтаньо на UFC 228 

SPORT24.ru 16 часов назад
Фото: ToFight.ru
Валентина Шевченко и чемпионка в наилегчайшем весе UFC Никко Монтаньо сразятся друг с другом в Далласе. Об этом сообщает на официальном сайте ММА Fighting. Бой утвержден на UFC228 и состоится 8 сентября.
Валентина Шевченко в ММА одержала 15 побед и потерпела три поражения. Монтаньо побеждала четырежды и два раза уступила. Свой титул Никко завоевала в поединке с Роксанной Модаффери на шоу The Ultimate Fighter.
Также источник отмечает, что официально утвержден бой на UFC 228 между Забитом Магомедшариповым и Яиром Родригесом.
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