Шевченко встретится с Монтаньо на UFC 228

Валентина Шевченко и чемпионка в наилегчайшем весе UFC Никко Монтаньо сразятся друг с другом в Далласе. Об этом сообщает на официальном сайте ММА Fighting. Бой утвержден на UFC228 и состоится 8 сентября.

Валентина Шевченко в ММА одержала 15 побед и потерпела три поражения. Монтаньо побеждала четырежды и два раза уступила. Свой титул Никко завоевала в поединке с Роксанной Модаффери на шоу The Ultimate Fighter.