UFC 226: Кормье оказался тяжелее Миочича, Нганну легче Льюиса 

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Черчесов: ЧМ-2018 только начинается, поэтому эмоции надо сохранить

Кормье упал без чувств на пресс-конференции перед UFC 226

Нурмагомедов — о сборной России: видно было — пацаны играли за всех