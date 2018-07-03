За бой с Кормье Миочич получит самый большой гонорар в карьере 

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе получит самый большой гонорар в своей карьере за бой с чемпионом в полутяжелой весовой категории Даниэлем Кормье, сообщает "Советский спорт".
"Мы с Даной Уайтом обсуждали эту тему и все сложилось великолепно. Сто процентов, это самый большой гонорар в моей карьере", — цитирует Миочича mmafighting.com.
Мочич не желает выступать в Нью-Йорке из-за того, что в этом штате спортсмены лишаются значительной части выплат из-за налогов.
Ранее боец ММА симулировал сердечный приступ во время поединка.