За бой с Кормье Миочич получит самый большой гонорар в карьере

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе получит самый большой гонорар в своей карьере за бой с чемпионом в полутяжелой весовой категории Даниэлем Кормье , сообщает "Советский спорт"

"Мы с Даной Уайтом обсуждали эту тему и все сложилось великолепно. Сто процентов, это самый большой гонорар в моей карьере", — цитирует Миочича mmafighting.com.

Мочич не желает выступать в Нью-Йорке из-за того, что в этом штате спортсмены лишаются значительной части выплат из-за налогов.

Ранее боец ММА симулировал сердечный приступ во время поединка.