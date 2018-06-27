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Макгрегор не раз попадёт по Нурмагомедову в стойке — тренер Конора
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Макгрегор не раз попадёт по Нурмагомедову в стойке — тренер Конора 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Тренер Конора Макгрегора (21-3) по ударной технике Оуэн Родди поделился с MMAjunkie о назревающем поединке подопечного против россиянина Хабиба Нурмаомедова (26-0). По слухам, этот бой может состояться 6 октября на UFC 229 в Лас-Вегасе (США).
«Мы сядем и обсудим, какие слабые места есть у Хабиба и как мы можем их использовать. Хабиб может доставить немало проблем, как впрочем, и любой другой боец. Он не неуязвимый, его код тоже можно взломать, — убеждён Родди. — Нужно найти его слабые места и бить по ним. В этом будет моя задача, как тренера. Конечно, мы также привлечём тренера по борьбе, а главный тренер Конора Джон Кавана поработает над его джиу-джитсу и подготовкой в целом».
«У Хабиба хорошая ударка, и у него получалось использовать её в отдельных боях, но его стойка определённо далеко не на одном уровне с Конором. Как и у всех остальных. Я считаю, что как ударник Конор вне конкуренции в ММА. В твоей защите всегда можно найти дыры, будь ты кикбоксёр, борец или грэпплер, а каждый бой начинается в стойкею Так что я уверен, что Макгрегор попадёт по Хабибу и не раз».
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Источник: Blood&Sweat
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