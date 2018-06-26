Нурмагомедов и Макгрегор подерутся до конца года — тренер Конора

Поединок ирландского экс-чемпиона UFC в двух категориях Конора Макгрегора (21-3) и действующего обладателя титула промоушена в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова (26-0) состоится до конца текущего года. Уверенность в этом высказал тренер Макгрегора Джон Кавана.

«Да, это очевидный бой. Как тренер Конора и фанат ММА могу сказать, что я хочу его увидеть, — заявил Кавана. — Я готов поставить что угодно на то, что этот бой состоится до конца года. Не могу представить, что этого не случится».

Ранее Нурмагомедов рассказал, что UFC работает над его поединком против Конора. По неподтверждённой информации, это может случиться 6 октября на UFC 229 в Лас-Вегасе (США).

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Источник: FightTime

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