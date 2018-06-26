Биспинг рассчитывает на место в Зале славы UFC

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг , который ранее объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры и уходе из смешанных боевых единоборств, заявил о желании оказаться в Зале славы UFC.

«Мне постоянно об этом говорят, но я сам не задумывался над попаданием в Зал славы UFC. Мне кажется, что я заслужил это, но я не собираюсь инициировать никаких действий, чтобы меня туда включили. Пусть организаторы и руководство UFC решают, достоин ли я попадания в Зал славы или нет», — сказал Биспинг MMA Nytt.