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Биспинг рассчитывает на место в Зале славы UFC
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Биспинг рассчитывает на место в Зале славы UFC 

Чемпионат.com 4 часа назад
Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг, который ранее объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры и уходе из смешанных боевых единоборств, заявил о желании оказаться в Зале славы UFC.
«Мне постоянно об этом говорят, но я сам не задумывался над попаданием в Зал славы UFC. Мне кажется, что я заслужил это, но я не собираюсь инициировать никаких действий, чтобы меня туда включили. Пусть организаторы и руководство UFC решают, достоин ли я попадания в Зал славы или нет», — сказал Биспинг MMA Nytt.
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