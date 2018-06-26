Миочич–Кормье, Холлоуэй–Ортега: официальный трейлер к мегасобытию UFC 

7 июля в Лас-Вегасе (США) пройдёт одно из главных ММА-событий 2018 года — масштабный турнир UFC 226, главным событием которого станут два титульных поединка с участием трёх действующих чемпионов:
— чемпион в тяжёлом весе Стипе Миочич (18-2) проведёт защиту против чемпиона в полутяжёлой категории Даниэля Кормье (20-1);
— чемпион в полулёгком дивизионе Макс Холлоуэй (19-3) встретится с Брайаном Ортегой (14-0).
Предлагаем вашему вниманию официальный трейлер промоушена к этим поединкам.
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