Миочич–Кормье, Холлоуэй–Ортега: официальный трейлер к мегасобытию UFC

7 июля в Лас-Вегасе (США) пройдёт одно из главных ММА-событий 2018 года — масштабный турнир UFC 226, главным событием которого станут два титульных поединка с участием трёх действующих чемпионов:

Предлагаем вашему вниманию официальный трейлер промоушена к этим поединкам.

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