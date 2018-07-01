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Тухугов планирует провести бой в UFC 6 октября
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Тухугов планирует провести бой в UFC 6 октября 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
ТАСС, 1 июля. Российский боец Зубайра Тухугов планирует провести первый бой после дисквалификации 6 октября в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
"Да, бой планируется 6 октября в Лас-Вегасе. Хотел бы провести его с (Артемом) Лобовым, но если он откажется, есть Джош Эмметт или Ренато Мойкано, которому я на самом деле не проиграл", — сказал Тухугов.
Турнир UFC 6 октября пройдет в Лас-Вегасе. Ранее СМИ сообщали, что на этом же турнире может пройти бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Тухугов не выступал с мая 2016 года после обнаружения в его допинг-пробе запрещенного вещества. Всего в активе спортсмена 18 побед и четыре поражения в ММА.
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